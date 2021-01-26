Через мокрий сніг і буревій в Україні без світла лишилися майже 270 населених пунктів

Через мокрий сніг і буревій в Україні без світла лишилися майже 270 населених пунктів. Найбільше замело Рівненщину та Волинь. На дорогах утворилася "снігова каша" та перемети до пів метра заввишки. Шляхи між селами заблоковані. Зранку рятувальникам довелося витягати зі снігової пастки автобус зі школярами.

Ще кілька автівок злетіли в кювети. В жодній з автопригод ніхто не постраждав. На підмогу на Волинь прибула важка техніка з Вінниччини та мобільна група з Київської області. На дорогах працює понад сотня одиниць техніки.