Американський президент Джо Байден скасував указ Трампа про дозвіл на в'їзд до США мандрівників із Євросоюзу та інших країн

Закрилися, так і не відчинившись. Американський президент Джо Байден скасував указ Трампа про дозвіл на в'їзд до США мандрівників із Євросоюзу та інших країн.

Кордони мали відкритися відсьогодні. Але через новий штам коронавірусу Байден також пропонує не пускати в країну тих, хто нещодавно відвідував Південно-Африканську Республіку. Нагадаю, Трамп підписав указ про скасування обмежень на в'їзд за день до інавгурації Байдена