Відновлення співпраці з ЄС, зміцнення НАТО та стримування Росії - головні завдання президента США Джо Байдена у зовнішній політиці. Про це заявив його радник Майкл Карпентер. За словами чиновника, нова адміністрація має намір виправляти помилки, зроблені за часів Дональда Трампа. Це підтвердив і новий держсекретар США Ентоні Блінкен. Урядовець каже: Білий дім, серед іншого, працює над повним переглядом діяльності Росії. І не забариться із відповіддю.

Ентоні Блінкен, держсекретар США: