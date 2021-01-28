Джо Байден буде виправляти помилки часів Дональда Трампа [ Редактировать ]
Відновлення співпраці з ЄС, зміцнення НАТО та стримування Росії - головні завдання президента США Джо Байдена у зовнішній політиці. Про це заявив його радник Майкл Карпентер. За словами чиновника, нова адміністрація має намір виправляти помилки, зроблені за часів Дональда Трампа. Це підтвердив і новий держсекретар США Ентоні Блінкен. Урядовець каже: Білий дім, серед іншого, працює над повним переглядом діяльності Росії. І не забариться із відповіддю.
Ентоні Блінкен, держсекретар США:
Ми уважно вивчаємо усі дії Росії, як-от отруєння Навального, адже тоді застосували хімічну зброю. Ми аналізуємо скоєння росіянами хакерських атак на програмне забезпечення урядових установ США, вивчаємо рапорти про винагороду РФ за напади на американських військових в Афганістані, а також - усі намагання втрутитися в президентські вибори торік. Після завершення ми ухвалимо рішення щодо санкцій.
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