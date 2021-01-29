Вакцина от коронавируса в Украине: Минздрав сделал заявление [ Редактировать ]
Украина будет закупать излишки препарата для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции у стран Европейского Союза. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, для проведения закупок должны быть оговорены двусторонние политические решения государств. Минздрав обратился к народным депутатам с призывом проинформировать страны ЕС о создании соответствующего механизма.
Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран.
Отмечается, что в настоящее время ведомство Степанова ведет переговоры с основными производителями вакцины от COVID-19. При этом, с небольшой частью из них уже в процессе согласования потенциальные контракты.
Ранее мы писали, что Верховная Рада разрешила запуск COVID-вакцинации в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а вакцинация в ЕС, США и других странах началась в режиме экстренного использования.
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