Диво-ліки чи чергова мода? Європейці почали закуповувати американський препарат, яким лікували Дональда Трампа. Змінюють свої протоколи лікування ковіду, сподіваючись уже не на противірусні, а на препарати на основі антитіл. Преса в захваті: мовляв, "ці сироватки лікують усе - від ревматизму до мігрені і від коронавірусу до раку". Але чи це правда? Дмитро Анопченко про те, чи варто сподіватися на новий препарат. І про те, що зараз відбувається в Америці.

Ситуація складна. Цифри знову пішли вгору. Загальна кількість випадків інфікування у Штатах цього тижня перевищила 25 мільйонів. Ліжок - не вистачає. Обирати, кого рятувати, а кого ні, як було в Італії, лікарям не доводиться, але відділення, яке ви бачите, це вже не приміщення шпиталю, а намети, які розгорнули навколо.

Я в розпачі… Ми робимо все можливе, щоб урятувати якомога більше людей. Але реальність така, що працюємо просто в наметах, у клініці місця - немає!

Торік навесні, коли з коронавірусом тільки-но зіштовхнулися, ніхто не розумів, чим його лікувати. Зараз і протоколи лікування з'явились, і антивірусні препарати є. Але проблема в крайнощах. Хтось із лікарів вважає ті чи інші ліки панацеєю, а хтось фуфломіцином!

З початку епідемії минув майже рік. І головне, чому, мабуть, і ви дивуєтеся за цей час навіть тут, у США, з їхніми необмеженими ресурсами, бюджетами, науковцями, так і не знайшли ліків, які б дозволили ефективно рятувати хворих. Швидкі й далі їздять - одна за одною. Просто на них перестали звертати увагу.

Американським лікарям їхні клініки часто просто забороняють коментувати пресі ефективність чи Неефективність тих чи інших препаратів. Але соцмережі - інша річ, там можна все. І ось що пише у Фейсбуці нью-йоркський доктор Євген Пінеліс, який працює в реанімації.

Ни черта не работает с этой дрянью. Этому ввели плазму, этому ингибиторы Ил-6, всем дали Ремдесивир и стероиды, большинству антикоагулянты. У всех примерно одинаковые маркеры воспаления, похожие КТ и рентгены, демография тоже не сильно различная. Такое ощущение, что провидение решает почему этот пятидесятилетний пациент с диабетом и давлением пойдет домой, а этот будет валандаться неделями на ИВЛ…".

"Геть нічого не працює з цією гидотою. Цьому дали плазму, цьому - інгібітори; всім дали Ремдесивір та стероїди, більшості - антикоагулянти. У всіх приблизно однакові маркери запалення, схожі КТ та рентгени, демографія теж не дуже різниться. Таке враження, що це доля вирішує, чому цей пацієнт із діабетом і тиском піде додому, а цей - буде валандатися тижнями на ШВЛ".

Тож звісно, виникли розмови, якщо противірусні препарати в одних випадках працюють, а в інших - ні, то, може, краще антитіла застосовувати? Лікування таким препаратом допомогло одужати Дональду Трампу - його за три доби начебто на ноги поставили, давши спецдозвіл на використання експериментальних ліків від компанії "Регенерон".

Одужання Трампа стало найкращою рекламою. Сироватку від компанії "Регенерон" зараз закупила навіть консервативна Німеччина. Причому одразу 200 тисяч доз на 400 мільйонів євро. Бо вартість однієї ін'єкції - захмарна, близько двох тисяч доларів.

Що ж це за препарат такий, що миттєво став неймовірно модним і який уже охрестили "найбільш багатообіцяючими ліками десятиліття"? Виробник надавав його для тестування американським лікарням, і ось що в Нью-Джерсі говорять.

Джон Діанджело, головний лікар відділення реанімації:

Це був неймовірний успіх. Ми лікували антитілами 20 пацієнтів. 18 із них виписалися і більше не були госпіталізовані.

Утім, є й умови. По-перше - антитіла обов'язково давати одразу, на першій стадії хвороби. По-друге, тестування засвідчило, що найкраще вони працюють із людьми похилого віку і тими, в кого є зайва вага. Трамп саме такий. Сімдесяти шестирічний Луїс Естрада, який був в експериментальній групі, теж із цієї вікової групи.

Луїс Естрада, вилікувався завдяки препарату з антитіл:

Мені різко стало краще після застосування антитіл. Так, і досі трохи тяжко дихати, але до цього я слова вимовити не міг! А зараз стою з вами розмовляю!

Ви запитаєте, в чому ж різниця? Самі розробники кажуть - принцип дії інший.

Джордж Янкополус, науковий керівник компанії-розробника:

Ми навчилися виробляти антитіла, які зазвичай виникають в організмі людини, щоб боротися з вірусом. Але ми їх створюємо окремо, вирощуємо у величезних біореакторах. Відчищаємо, концентруємо, а потім - поміщаємо в тіло.

Якщо вірити прогнозам, ця технологія допомагатиме при будь-яких хворобах. Як пишуть, "від ревматизму до раку", адже препарат активізує імунітет. Різні компанії вже випускали медикаменти для лікування і меланоми, і раку молочної залози. Але американці вперше запропонували цю технологію проти коронавірусу.

Джордж Янкополус, науковий керівник компанії-розробника:

Наш "коктейль" із антитіл різко підвищує власну імунну відповідь людини - тому і вірус швидко зникає. За тиждень - на 100%. Зниження на 99% уже за кілька днів.

Ось подивіться, як відбувається лікування антитілами. Це не просто укол, потрібна крапельниця; "коктейль" вводять годину, весь час контролюючи реакцію організму. Доза велика, 700 міліграмів. Після ін'єкції пацієнту годину не дозволяють рухатися і вставати. Обіцянки - фантастичні. Але є й мінуси. Часу на дослідження не було, тобто, по суті, людей лікують експериментальним препаратом.

Тому все на рівні припущень: начебто найкраще працює із літніми людьми, начебто тим, хто на штучній вентиляції легенів, чомусь не допоможе зовсім; начебто протипоказань немає... Хоча як бути в цьому впевненим, коли сироватку допустили до використанням "авансом".

Мартін Лайндрей, експерт із вірусології:

Питання не в тому, чи буде цей препарат працювати. Буде! Але точно знати б іще, кому він найкраще допомагатиме, а кому й непотрібен? І відповіді поки що немає.

Але уряди готові ризикувати. Інше питання ціна. Дві тисячі за ін'єкцію роблять цей препарат ліками для еліти. Дональд Трамп після свого одужання божився, що антитіла від компанії "Регенерон" кожен американець отримає безкоштовно.

Але Джо Байден виконувати обіцянку попередника навряд чи буде. Навіть для американців це величезні гроші, що вже про українців казати.