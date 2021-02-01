На Київщині волонтери взялись за порятунок безпритульних тварин [ Редактировать ]
У Ржищеві, що на Київщині, волонтери взялися рятувати безпритульних тварин. Адже там на кількатисячну громаду жодного ветеринара. Небайдужі самотужки створили так званий центр захисту тварин на базі власних осель і піклуються про покинутих собак і котів. Анастасія Старовойт продовжить.
Вдома Марію зустрічають десяток собак і два котики. Безпритульних тварин жінка підбирає сама, або ж підкидають люди.
Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":
Марко. Взагалі він не Марко. Його назвали хазяєва Мрак. І, на жаль, хазяєва поїхали, його лишили і він прожив ото мрачне життя років 7-8. Я ту хату в оренду взяла і він мені дістався в наслєдство. Він уже поправився, все добре, але з вушками в нас не склалося - він такий глухий і лишився.
За освітою Марія кравчиня, тож доглядає за чотирилапими вихованцями, як вміє. Підліковує, підбирає харчування, підстригає їх. Якщо тварина потребує серйозного лікування - звертається до фахівців.
Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":
У нас в місті нема свого ветеринара, ми зв'язуємося з ветеринаром в Кагарлику. навчилися і якось по маленьку елементарне самі робимо. Шкірні захворювання так само, - це не проблема, вакцини купуєм, робим прививки.
Таких, як Марія у Ржищеві п'ятеро. Без фахової освіти, але з місією допомогти безпритульним песикам та кішкам.
Олена Дудченко, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":
Основна програма це що - це стерилізація тварин. Також ми запрошуємо з Києва наших друзів тоже по стерилізації котів, тому що із собаками трошки проблему цю вирішили, а почали котів підкидати.
Волонтери об'єдналися у центр захисту тварин, який назвали на честь святого Власія - їх покровителя. Наголошують - в них не притулок, а тимчасовий прихисток для чотирилапих.
Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":
Чому в нас нема притулка - ми не хочем притулка, у нас центр захисту. Тобто, ми беремо на перетримку, захищаємо, підлікували, що можемо зробили і віддаєм в добрі руки.
Фінансування центр не має. Тож поки волонтери лиш лікують, годують чотирилапих і шукають для них господарів. Завжди відкриті до нових знайомств і будь-якого сприяння, адже самотужки допомогти усім покинутим тваринам просто не в змозі.
по теме
У Чернівцях екоактивісти щосуботи роблять місто чистішим. Не чекають, доки свої обов'язки виконають комунальники. Люди власноруч взялися розчищати захаращені сміттям ділянки
Працівники лікарні її підгодовували, а господар підбадьорював із вікна палати. Нині Джемаля вже виписали, додому поїхав разом з Намистинкою.
У Брюсселі двоє молодих чоловіків організували волонтерський рух, щось на кшталт громадської міліції, і нагадують мешканцям міста про карантинні обмеження
На засніженому острові вони розвішували годівнички, аби допомогти птахам пережити хрещенські морози
Загадкова тварина тероризує жителів кількох сіл на Запоріжжі. Уночі хтось трощить клітки у дворах, давить курей, качок, кролів і навіть - свиней