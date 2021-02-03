В городе Онифери, находящемся на итальянском острове Сардиния, жителям категорически запретили инфицироваться коронавирусной инфекцией и требовать лечения.

Такое решение было принято в связи с тем, что на клочке земли не осталось ни одного врача, а новые специалисты отказываются туда ехать. Таким образом, жители, в случае заражения смертельной инфекцией, не смогут получить дома квалифицированную помощь.

Сейчас у нас даже нет замены, и мы не можем связаться с врачом из соседней страны, который изъявил бы готовность заменить наших, ввиду того, что они перегружены.

Отмечается, что мэр города рассказала, что проблемы с медицинской помощью наблюдаются и в других коммунах острова - Саруле, Олзай, Нулэ, Бенетутти. Также градоначальник заявила о намерении присоединиться к митингам против ситуации в сфере здравоохранения, в связи с которой граждане оказались лишены права на медицинскую помощь.

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Кроме того, найдено растение, подавляющее коронавирус. Горячий водный экстракт листьев полыни обладает противовирусной активностью и блокирует репликацию коронавируса SARS-CoV-2.

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