В Україні вже з'явилися перші постраждалі від падіння бурульок. У Черкасах 17-річного юнака мало не вбила величезна крижана брила. Вона зірвалася з даху магазину і лише дивом хлопець відбувся легкими ушкодженнями. Як почувається тепер - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Відлига, морози і знову відлига. Через таку погодні "гойдалки" покрівлі будинків перетворюються на суцільний бурульковий вернісаж. Форми і розміри під дахами та на балконах просто заворожують. Та вся ця крижана краса будь-якої миті може обірватися просто на голову перехожим.

17-річному Миколі теж було потрібно в магазин. Просто перед входом у супермаркет хлопця буквально накрила величезна крижана брила. Розповідає, про небезпеку навіть і не думав - адже жодних попереджувальних знаків про можливість падіння бурульок власники магазину не встановили.

Микола Олійник, постраждалий:

Не було нічого - стояли від стіни десь метр - півтора і впало на голову. А потом почала кров текти і серветками держав, швидку викликали.

В лікарні у хлопця діагностували розсічення голови, підозру на струс мозку та забій кисті. Надали допомогу і виписали доліковуватися вдома. Про таких медики кажуть, народився у сорочці.

Василь Безкоровайний, лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:

Відносно хлопцю дуже пощастило, враховуючи його травму - падіння важкого предмету на голову. І скоріш всього, що по дотичній пішло травмування, тому йому пощастило. Але могло б призвести до важких наслідків.

Ось так власники будівель мають боротися із бурульками, аби запобігти нещасним випадкам. Для цього одна з черкаських управлінських компаній залучає цілу бригаду робітників зі спецтехнікою. Та працюють вони лише на будинках, які обслуговують.

Ольга Протасенко, заступник директора керуючої компанії:

Там де адміністративні споруди, приватні будинки, будинки у власності приватних чи юридичних осіб - там вони самостійно повинні дбати про цю проблему.

Якщо ж зчистити бурульки власникам не під силу, за законом вони зобов'язані хоча б встановити огорожу навколо небезпечних ділянок. Щоправда це роблять не скрізь і не всі.