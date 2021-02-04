У Шанхаї почнуть виробляти суперчарджери для електроавтомобілів [ Редактировать ]
У Шанхаї почав роботу завод компанії Тесла з виробництва швидких зарядних станцій для електромобілів - суперчарджерів.
Організували виробництво усього за пів року. Досі станції виготовляла лише одна фабрика у Каліфорнії. Суперчарджер - це пристрій, який дозволяє повністю заряджати електромобіль Тесла за 40 хвилин.
Натепер у світі працюють 20 тисяч таких зарядних станцій. Шанхайський завод виготовлятиме їх до 10 тисяч на рік. В Україні суперчарджери з'являться не раніше 2022 року, про це восени заявляли в міністерстві інфраструктури.
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