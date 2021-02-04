Лобода поразила фанатов откровенным платьем (фото) [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников новым откровенным нарядом. Фото артистка опубликовала в своем Instagram.
На снимке певица позирует на сцене в ярко красном платье с разрезом на ноге. Дополнили образ укладка в виде длинных афрокудрей и стильные очки.
Поклонникам понравился такой образ Лободы. Они написали ей в комментариях много приятных слов.
"Очень красивая", "Лобода, ты - супер", "Света, вы невероятная секси", "Очень горячий образ", - написали юзеры соцсети.
Напомним, ранее Лобода в дерзком наряде свела с ума фанатов. Лобода показала лук от известного дизайнера: удлиненный пиджак с розовыми вставками прекрасно дополнили узкие брюки, а высокий каблук подчеркнул длинные ноги певицы.
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