Известная певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников новым откровенным нарядом. Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

На снимке певица позирует на сцене в ярко красном платье с разрезом на ноге. Дополнили образ укладка в виде длинных афрокудрей и стильные очки.

Поклонникам понравился такой образ Лободы. Они написали ей в комментариях много приятных слов.

"Очень красивая", "Лобода, ты - супер", "Света, вы невероятная секси", "Очень горячий образ", - написали юзеры соцсети.

Напомним, ранее Лобода в дерзком наряде свела с ума фанатов. Лобода показала лук от известного дизайнера: удлиненный пиджак с розовыми вставками прекрасно дополнили узкие брюки, а высокий каблук подчеркнул длинные ноги певицы.

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