Байден закликав негайно звільнити Навального [ Редактировать ]
Згадав Байден і про російського опозиціонера Навального, закликав негайно його звільнити. Політика засудили до трьох років колонії за нібито фінансові махінації.
У відповідь Штати готують кілька Адресних санкцій проти російських посадовців, причетних до отруєння і арешту Навального. Сьогодні опозиціонера судять знову, але в іншій справі.
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