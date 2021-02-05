Сьогодні опозиціонера судять знову, але в іншій справі

Згадав Байден і про російського опозиціонера Навального, закликав негайно його звільнити. Політика засудили до трьох років колонії за нібито фінансові махінації.

У відповідь Штати готують кілька Адресних санкцій проти російських посадовців, причетних до отруєння і арешту Навального. Сьогодні опозиціонера судять знову, але в іншій справі.