Коронавирус в Украине резко пошел на спад: статистика на 7 февраля [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 6 февраля, зафиксировано 3 370 новых случаев коронавируса, умер 81 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 188 детей и 96 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 869 человек;
- летальных исходов - 81;
- выздоровело - 2 297 человек;
- проведено тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15 690, методом ИФА - 3 810).
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболело - 1 244 849 человек;
- выздоровело - 1 073 046 человек;
- летальных исходов - 23 597;
- проведено ПЦР-тестов - 6 391 722.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г. Киев (197).
Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.
Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.
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