В Украине за минувшие сутки, 6 февраля, зафиксировано 3 370 новых случаев коронавируса, умер 81 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 188 детей и 96 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 1 869 человек;

летальных исходов - 81;

выздоровело - 2 297 человек;

проведено тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15 690, методом ИФА - 3 810).

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболело - 1 244 849 человек;

выздоровело - 1 073 046 человек;

летальных исходов - 23 597;

проведено ПЦР-тестов - 6 391 722.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г. Киев (197).

Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

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