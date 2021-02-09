Во вторник, 9 февраля, в Иране стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первым в стране прививку получил сын главы иранского Минздрава Парса Намаки. Об этом пишет IRNA.

Вакцинация началась с торжественной церемонии, которую провели в больнице имама Хомейни в Тегеране в присутствии президента Хасана Рухани и министра здравоохранения Саида Намаки.

После этого от коронавируса привили двух медсестер и анестезиолога из отделения интенсивной терапии тегеранской больницы.

Глава Минздрава отметил, что 9 февраля пройдет одновременная вакцинация медсестер и врачей реанимаций в 625 больницах. Затем прививки будут делать другим уязвимым группам, начиная с граждан старше 65 лет.

Отметим, Намаки ранее анонсировал, что вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Иране на следующей неделе. Ожидалось, что она стартует во вторник.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.

Напомним, на прошлой неделе AstraZeneca распространила пресс-релиз, где утверждается, что их вакцина показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. При интервале между прививками в 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%.

Доказано, что вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после однократной дозы и на 50% после второй. Ранее в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) указывалось, что эффективность препарата составляет 59,5%.

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