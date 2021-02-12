Торговельні відносини, питання відкритого неба та реформи в Україні. У Брюсселі відбулося засідання Ради Асоціації "Україна - ЄС". Очолює українську делегацію прем'єр Денис Шмигаль, який мимохіть став зіркою європейської преси. Чому?

Візит українського прем'єра до Брюсселя розтягся на чотири дні. І місцеві ЗМІ пишуть не лише про перебіг візиту, а й про жарти в українських медіа. Так видання "Політико" зібрало заголовки про "братів близнюків" - Дениса Шмигаля та Шарля Мішеля. Мовляв, важко розрізнити - хто є хто. З президентом Європейської Ради наш прем'єр зустрічався у вівторок.

У середу українська делегація відвідала Європарламент. Президент Давид Сассолі традиційно зустрічав гостей на VIP-вході та провів червоною доріжкою.

Менше позитиву на адресу України пролунало від євродепутатів. Напередодні вони дали оцінку виконанню Києвом Угоди про асоціацію. У резолюції наголосили, що реформи в Україні й далі гальмує корупція, а олігархи відновлюють свій вплив. А швидке ухвалення законів не завжди сприяє їхній якості.

Міхаель Галлер, євродепутат від Німеччини:

Безумовно, є потреба боротьби з корупцією, і ми підтримуємо Національне антикорупційне бюро України. Утиски щодо його діяльності неприпустимі. Не менш важлива робота Вищого антикорупційного суду.

Головною ж метою візиту українського Кабміну до Брюсселя стала Рада Асоціації. Це щорічна зустріч українських та європейських міністрів, яка вже всьоме відбувається в рамках Угоди про Асоціацію України з ЄС. І, до слова, цього разу обговорюють, як цю угоду можна змінити.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми хочемо, щоб український бізнес мав більший доступ до європейських ринків. І сподіваємось, що наші переговори дозволять збільшити обсяг квот, які передбачає наша угода з ЄС. Цей процес відбувається в рамках переговорів між Україною та ЄС щодо перегляду торговельної частини угоди про Асоціацію.

Квоти - це фактично обсяги товарів, які українські виробники мають право ввозити в ЄС без мита. І в певних сферах їхній ліміт вичерпується буквально за перші місяці року. Тож Київ просить збільшити їхній обсяг. Проведе переговори Денис Шмигаль і з Європейським інвестиційним банком - уже в п'ятницю, у Люксембурзі.