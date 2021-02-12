Министерство внутренних дел показало высокий результат работы в 2020 году, несмотря на внешние и внутренние вызовы, стихийные бедствия, и запланировало ряд реформ и изменений на текущий год. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на Коллегии МВД Украины.



"Нам приходится обеспечивать правопорядок в условиях карантина. Для противоэпидемических мероприятий ежедневно привлекается более 23 000 полицейских, нацгвардейцев, пограничников, спасателей и медицинских работников системы МВД. Все они каждый день работают в условиях сверхвысокого риска. Более 30 000 сотрудников заболели коронавирусом. К сожалению, есть и те, кто не смог преодолеть эту болезнь", – сказал министр.



По словам Арсена Авакова, особенно важно, что даже в условиях таких испытаний доверие граждан к правоохранителям осталось на высоком уровне.



"Накануне мы получили результаты опроса, который проводился в августе-декабре 2020 года, в нем приняли участие 15 тысяч респондентов в 24 регионах страны. Общий уровень доверия населения к национальной полиции составляет 40,8%", – отметил глава МВД.



Он добавил, что представители гражданского общества и международных организаций положительно оценили работу полиции по обеспечению безопасности местных выборов.



Министр также напомнил, что в 2020 году заработала система фото-, видеофиксации нарушений ПДД: «За полгода работы на 48 участках автодорог Киева, Киевской и Львовской областей, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое», – подчеркнул Арсен Аваков.



Говоря о планах на текущий год, министр отметил, что МВД запускает два масштабных проекта – систему аэромедицинской эвакуации и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС.



"Это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, ураганного ветра, шквалов, смерчей, града, наводнений, гололедицы дорожного покрытия, прогнозирования пожарной опасности и т.п.", – отметил глава МВД.



Арсен Аваков добавил, что продолжается развитие Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты:



"Нацполиция получила первые 2 современных вертолета Н-145, 2 вертолёта Н-125 получила Госпогранслужба, 10 – ГСЧС и НГУ. Сейчас идёт подготовка пилотов и техников. В планах на этот год – получение ещё 28 вертолётов для нужд всех служб системы МВД", – добавил министр.



Он напомнил, что в 2021 году Украина также получит от Франции современные катера и технологии для их дальнейшего производства.



Что касается Национальной полиции, то она первой среди правоохранителей адаптировалась к новому административно-территориальному устройству - переформатировала свои территориальные подразделения с учётом численности населения и нагрузки на полицейских.



Отделения полиции поделят на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознание и превентивные службы.



Подразделения полиции, где будет работать только превенция, будут небольшими – это группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.



Кроме того, будет создан Департамент Главной инспекции Нацполиции, который будет заниматься выявлением недостатков, налаживанием работы и контролем за соблюдением служебной дисциплины в полицейских подразделениях.