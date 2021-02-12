Світлана Тихановська звернулася до Верховної Ради України. Білоруська опозиціонерка попросила Київ підтримати демократичну Білорусь на міжнародних майданчиках.

Під час онлайн-зустрічі з українськими депутатами Тихановська подякувала Україні за підтримку на політичному рівні, а також за допомогу в міграції тим, хто був змушений залишити її країну.

Тихановська вкотре заявила про підтримку територіальної цілісності нашої держави і невдовзі розраховує на зустріч із представниками української влади.