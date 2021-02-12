Кремль готовий до розриву відносин із Євросоюзом [ Редактировать ]
Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом. Із такою заявою виступив очільник російського МЗС. За словами Сергія Лаврова, в Кремлі готові до таких дій - в разі запровадження нових санкцій із боку ЄС, які створюватимуть ризики для економіки РФ.
Нагадаю, п'ятого лютого високий дипломат ЄС Жозеп Боррель у рамках візиту до Москви зустрівся з Лавровим. Підсумками перемов Боррель залишився розчарованим, а відносини між сторонами, за його словами, досягли "найнижчої точки".
Представник ЄС наголосив: без виконання Москвою "мінських угод" нормальних стосунків між Євросоюзом і Росією не буде.
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