Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом. Із такою заявою виступив очільник російського МЗС. За словами Сергія Лаврова, в Кремлі готові до таких дій - в разі запровадження нових санкцій із боку ЄС, які створюватимуть ризики для економіки РФ.

Нагадаю, п'ятого лютого високий дипломат ЄС Жозеп Боррель у рамках візиту до Москви зустрівся з Лавровим. Підсумками перемов Боррель залишився розчарованим, а відносини між сторонами, за його словами, досягли "найнижчої точки".

Представник ЄС наголосив: без виконання Москвою "мінських угод" нормальних стосунків між Євросоюзом і Росією не буде.