От кому зараз не до сну та спокою, то це українським лікарям. Хоча офіційна статистика оптимістична, лікарні не порожніють. Але тепер у палатах ті, хто вже перехворів короною!

Який букет ускладнень приніс разом з собою COVID-19? І куди зник грип, яким нас лякали кожної зими?

Людмила Роік, перехворіла на COVID-19:

Этот вирус бьет по самым местам, которые слабые у человека.

Отримали нарешті негативний тест після хвороби? Не радійте! Бо це ще не гарантія... одужання.

Валерій житель Києва, перехворів на COVID-19:

І тонометр і глюкометр у мене на робочому місці.

Від букету хвороб не застраховані і ті, у кого до коронавірусу - медкарта була чистою.

Володимир Лиходієвський, лікар-анестезіолог:

Цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова:

Состояния, которые по сути до конца вылечить невозможно.

А які шанси "дихати на повні груди", якщо до ковіду - додасться грип?

Олег Мельников, віцепрезидент Асоціації імунологів України:

Коронавирус ближе всего к вирусу гриппа.

Місяць на лікарняному. Поборовши "корону", Людмила Роік тепер у постковідній боротьбі.

Людмила Роік, перехворіла на COVID-19:

Дало на бронхи. И сердце у меня после инфаркта год, и я задыхалась.

Жінка лежить у кардіологічному відділенні. Хоча ніколи не скаржилася на серце. У свої 75 - займається скандинавською ходьбою. Та раптом її серце забилося, як ніколи швидко. У пані Людмилі діагностували стенокардію, ішемію та серцеву недостатність.

Людмила Роік, перехворіла на COVID-19:

Еще ж плюс ко всему у меня появился сахарные диабет. Этот ковид дал, что у меня повысился сахар. Вы можете представить, что это за болезнь? Это страшная болезнь.

Тут, у лікарні імені Мечникова, кажуть: лікування від ковіду в середньому триває 10 діб. А от з його наслідками доводиться боротися місяцями. А деякі ускладнення можуть узагалі призвести до інвалідності.

Сергій Риженко, генеральній директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Каждый день сегодня поступают больные в реанимационное отделение. Это тромбозы различные, это сердечно-сосудистые нарушения. Начиная от инфаркта и заканчивая нарушением ритма. Это мозговые нарушения - инсульты. И можно отметить состояние больных когда они теряют работоспособность, когда начинаются у них панические атаки.

Жодна з вірусних інфекцій до коронавірусу не давала таких ускладнень.

Валерій Тимощук, перехворів на COVID-19:

Діабет, гіпертонія, гіперцензія, панкреатіт, ожиріння з таким букетом я вийшов на зустріч ковіду.

Валерій - один з перших пацієнтів, хто з антиковідника потрапив у лави важкохворих. Каже: коронавірус кардинально змінив не лише його фізичний стан. Перше, що ми почули від нього під час інтерв'ю - було неочікуваним. Замість скарг, ось така заява.

Валерій Тимощук, перехворів на COVID-19:

Коли виписувався, у мене всі показники були дуже хороші, я навіть схуд на 8 кг.

Проте через півроку пост-ковідка його таки наздогнала.

Валерій Тимощук, перехворів на COVID-19:

Коли я відчув з пам'яттю щось відбувається, хоча я багато читаю, дуже впав зір... я не дозволю собі впадати у відчай.

Тож чоловікові довелось тотально переглянути ставлення до себе. Тепер він постійно пильнує свої показники.

Тиск міряю двічі на день, цукор - день через день і зараз я на дієті.

Постковідний стан - це вже окремий діагноз. І скільки він може тривати - така ж загадка, як власне і сам коронавірус.

Володимир Лиходієвський, лікар-анестезіолог:

Це може бути 2 місяці три місяці півроку і може бути незворотнє ураження легень. Українці втрачають роки продуктивного життя.

Тож зараз перед медициною стоїть ще один виклик, про який говорять менше - всі більше зосереджені на епопеї з вакцинацією. Та все ж потрібна програма та заклади, які б займалися лікуванням коронавірусних ускладнень. Бо медзаклади переповнені пост-ковідними пацієнтами.

Сергій Риженко, генеральній директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Именно сегодня обсуждаем этот вопрос - организации этих подразделений, которіе будут заниматся больными, которые перенесли сложные ковид пневмонии. Надо создавать центры, которые будут заниматся именно этим блоком вопросов.

Бо навіть офіційна ковідна статистика, яка обнадіює, не знімає проблеми.

Володимир Лиходієвський, лікар-анестезіолог:

Ковід нікуди не дівся, багато людей хворіють в легких формах і можливо не звертаються до лікарів і вони вислизають з-під нагляду з обстежень і тому вони не входять до статистики.

А навіть легка форма коронавірусу не може бути гарантією того, що не настануть тяжкі ускладнення. А подвійним ударом по здоров'ю імунологи називають вірусний коктейль: Ковід плюс грип. І ось тут... приємний сюрприз.

Андрій Волянський, лікар-імунолог:

Это количество позитивных тестов на грипп это начало прошлого года, то есть, гриппа - нет. Северном полушарии начало сезона это 40 неделя - это октябрь, гриппа - нет ни в северной Америке ни в Европе ни в Азии.

У чому ж секрет? Коронавірус придушив грип у конкуренції за людину чи це ефект від масок і дезинфекції. Виявляється, і те, і те.

В Україні крива захворюваності на грип іде донизу. Хоча в попередні роки січень та лютий були піковими. Лікар-імунолог пояснює це природою вірусів.

Олег Мельников, віцепрезидент Асоціації імунологів України:

У них есть один белок - антиглютенин, к которому они роднятся.

Потрапляючи в організм людини, яка здужала коронавірус, грип зустрічає неабияку армію клітин-захисників.

Олег Мельников, віцепрезидент Асоціації імунологів України:

Общие антигены и люди переболевшие коронавирусом становятся устойчивее по видимому к вирусу гриппа из-за этого антигена белка, который является основным в начальных этапах болезни.

Взаємодія із іншими вірусами. Ураження та ускладнення, які від дає. І головне - захист від нього. Медики всього світу лише вивчають коронавірус. Який вже став випробуванням і для людських організмів, і для державних систем.