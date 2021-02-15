Морози не спадають на всій території України. На Вінниччині, Житомирщині та Черкащині продовжує сніжити. Та чи не найбільше замело західні області. Кілька десятків сіл Рівненщини та Івано-Франківщини опинилися в сніговому полоні.

Більш як півсотні населених пунктів Прикарпаття відрізані від світу. В сніговій облозі і мешканці села Демешківці. Кілька водіїв намагаються прорватися, але повертають назад.

Володимир, водій:

Дорога не прогорнута, взагалі не мож проїхати.

Михайло, житель села Демешківці:

Яка там дорога? Дуже капець. Повний капець. Прогорнута одна полоса і все, одна машина може влізти. Більше нічого. От чоловік забуксував, ми його пхали.

Люди кажуть: у сніговій пастці вони від минулої п'ятниці. Шляховики розчищають дорогу, та за годину-дві її знову засипає.

А це вже шлях на Поплавники. Їхати сюди мало хто ризикує. Та й ці водії-відчайдухи машини залишають біля траси, а в село йдуть пішки.

Ігор, житель села Поплавники:

А може спробувати машиною? - А потім забуксуємо, то як потім. Прогортали ніби, але потім закурило і не мож проїхати.

Чимало жителів Прикарпаття, не дочекавшися шляховиків, самі борються зі снігом.

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Відкопують від снігу усім миром і Рівненщину залучили поліцію, військових, лісівників і фермерів. Однак заблокованими лишаються кілька десятків сіл.

Любов Шевчук, жителька села Золотолин:

Нема дороги. У село не можна в'їхати. Машини не доїжджають. Діти боліють. Йшов десь там грейдер такий здоровий - обламався. Там тільки йти або кіньми їхати.

Шляховики вже третю добу борються зі сніжними заметами.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Висота переметів сягала двох і більше метрів. Люди, механізатори, водії хтось другу хтось третю добу без сна. Циклон Волкер зупиняє і важку техніку.

Більш як півтори сотні шкільних автобусів не змогли вирушити за учнями. Відтак, тисячі дітей Рівненщини навчаються дистанційно. Морози та хуртовина не вщухають. Синоптики оголосили штормове попередження.