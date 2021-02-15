Українці зможуть менше платити за газ [ Редактировать ]
За газ українці платитимуть менше. У платіжках за січень уже буде максимум - 6 гривень 99 копійок за кубометр палива. Більшість учасників ринку погодилися знизити тариф, так би мовити "заднім числом".
Про це повідомила заступник керівника Офісу Президента - Юлія Свириденко на форумі "Україні 30". Під час дискусії також обговорили і механізми допомоги тим, для кого тарифи на ЖКГ - непідйомні. Окрім субсидій та пільг, які отримують майже 5 мільйонів українців, запрацювала програма компенсацій на електроенергію через скасування пільгового тарифу. Діятиме вона до квітня.
Марина Лабезна, міністр соціальної політики України:
Компенсацію отримає 571, 6 тисяч споживачів і середній розмір компенсації 564 грн. Тобто щомісяця до 15 числа, три місяці поспіль ми будем відшкодовувати такі таку компенсацію для людей. Це ті, у кого житлові приміщення були обладнані електроопалювальними установками, у яких відключено централізоване опалення і будинку, які не газифіковані, і це дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім'ї.
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