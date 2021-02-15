За газ українці платитимуть менше. У платіжках за січень уже буде максимум - 6 гривень 99 копійок за кубометр палива. Більшість учасників ринку погодилися знизити тариф, так би мовити "заднім числом".

Про це повідомила заступник керівника Офісу Президента - Юлія Свириденко на форумі "Україні 30". Під час дискусії також обговорили і механізми допомоги тим, для кого тарифи на ЖКГ - непідйомні. Окрім субсидій та пільг, які отримують майже 5 мільйонів українців, запрацювала програма компенсацій на електроенергію через скасування пільгового тарифу. Діятиме вона до квітня.

Марина Лабезна, міністр соціальної політики України: