На Херсонщині дитина провалилася під кригу [ Редактировать ]
У Скадовську на Херсонщині дитина провалилася під лід. Сім'я гуляла морською набережною. Батьки не помітили, як син помчав на кригу. Відбіг аж на сто метрів. Шар льоду був затонким і 12-річний хлопець провалився у воду.
На місце події одразу прибули рятувальники, дитину витягли за допомогою мотузки. І Наразі хлопчик у лікарні.
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