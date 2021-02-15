У Скадовську на Херсонщині дитина провалилася під лід

У Скадовську на Херсонщині дитина провалилася під лід. Сім'я гуляла морською набережною. Батьки не помітили, як син помчав на кригу. Відбіг аж на сто метрів. Шар льоду був затонким і 12-річний хлопець провалився у воду.

На місце події одразу прибули рятувальники, дитину витягли за допомогою мотузки. І Наразі хлопчик у лікарні.