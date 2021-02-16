Лікарі не можуть врятувати життя дитини

У Чернівцях майже сотня правоохоронців допомогли здійснити мрію онкохворого хлопчика. Його урочисто прийняли до лав патрульної поліції. Наш Іван Сірецький теж побував на символічній присязі.

У Сашка Андрійчука злоякісна пухлина мозку і метастази. Лікарі не можуть врятувати життя дитини. Повертатися додому мати з сином побоялися, бо батько пиячить.

Тому й звернулися до кризового центру для жінок і дітей. Ще недавно хлопчик міг ходити і розмовляти. А мріє - працювати в поліції.

Марта Левченко, благодійниця, засновниця кризового центру для жінок і дітей:

Поліцейським він не стане вже ніколи, але зробити йому таке щастя, щоб він відчув себе ним вже зараз, щоб він познайомився зі своїми кумирами і можливо це зробить щастя ще й в таке свято сьогодні, ми маємо надію.

Допомогти здійснити мрію зголосилися правоохоронці Чернівеччини та Івано-Франківщини. Сашко ще не знає, що на нього чекає, просто дивиться у вікно. За мить на дорозі з'являється колона поліцейських автомобілів.

Усього за добу для хлопчика пошили повний комплект форми патрульного. Зробили нашивку з його прізвищем, видали амуніцію.

Тут є рація і тут є така паличка, якою можна сварити нечемних.

Олег Йосипів, начальник Управління патрульної поліції Чернівецької області:

Хочемо зробити, щоб маленький хлопчик, який має мрію, щоб вона в нього збулася і ви знаєте, ми свято віримо в те, що трапляються чуда і віримо, що в даному випадку це чудо буде мати місце.

Уже за кілька хвилин Сашка не відрізнити від патрульних. Дитину виносять на вулицю, а на нього чекають майже сто правоохоронців. Під гімн України хлопчика урочисто приймають до лав патрульної поліції. Віддають шану та вручають справжній жетон.

Олег Йосипів, начальник Управління патрульної поліції Чернівецької області:

Є така гарна традиція: керівник притуляє руку і озвучує: служи з честю. Сашко, служи з честю, нехай бог дає тобі здоров'я, одужуй друже, ми поруч з тобою.

Сашкові розповідають про кожен із присутніх підрозділів. Після цього новоспечений коп вирушає в перше патрулювання мікрорайоном. Імпровізоване чергування не минуло безрезультатно.

Ми загнали злочинців у пастку і перемогли. Молодець Сашко! Тепер ми не боїмося, тепер в нас є свій поліцейський.

Сашко не може поділитися емоціями. Зате його мама не приховує радості за сина.

Галина, мати Сашка:

Дуже я рада за це, дуже рада, що він відчуває, що він може здійснити свою мрію.

Жінка каже, попри висновки медиків, молиться за життя дитини.