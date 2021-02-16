А поки епопея з вакцинацією триває, коронавірус не здає позицій

А поки епопея з вакцинацією триває, коронавірус не здає позицій. За останню добу - три тисячі нових хворих. Третину з них госпіталізували. А от одужало - удвічі більше, аніж заразилося.

Летальних випадків - сто п'ятдесят. Найбільше інфікувань у столиці, Чернівецькій та Вінницькій областях. Та беззаперечним антилідером є Івано-Франківщина.