COVID-19 в Україні: коронавірус не здає позицій [ Редактировать ]
А поки епопея з вакцинацією триває, коронавірус не здає позицій. За останню добу - три тисячі нових хворих. Третину з них госпіталізували. А от одужало - удвічі більше, аніж заразилося.
Летальних випадків - сто п'ятдесят. Найбільше інфікувань у столиці, Чернівецькій та Вінницькій областях. Та беззаперечним антилідером є Івано-Франківщина.
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І Коронавірусна статистика в Україні на сьогодні така: майже дві з половиною тисячі людей інфікувалися і стільки ж тих, хто одужав
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