Ситуація на Прикарпатті настільки критична, що туди терміново виїжджає головний санітарний лікар України.

В регіоні серйозний спалах коронавірусу. Більшість лікарень заповнені майже на сто відсотків, а подекуди вільних місць просто немає. Приріст хворих у регіоні збільшився вдвічі.

Що там зараз відбувається? Мої колеги щойно повернулися з української ковідної передової.

Центральна міська лікарня. За останню добу заклад побив обласні рекорди за кількістю госпіталізованих. Майже вісімдесят нових пацієнтів з пневмоніями. Такого добового приросту, кажуть медики, вони не мали за весь час пандемії. В лікарні нині жодного вільного місця. Під палати переобладнують всі можливі приміщення.

Марія Бойко, начальник відділу охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

Всі фізичні ліжка які тільки були в лікарні - нові, старі, ті де якісь були на списання йти, вони всі задіяні, на них всіх лежать пацієнти. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, кабінетах лікарів.

Загалом в стаціонарах Івано-Франківська нині більше півтисячі пацієнтів. Тож міська влада терміново розгорнула в перинатальному центрі ще вісімдесят ліжок. Шпиталізувати туди будуть лише пацієнтів, які не потребують кисню. Останні кілька тижнів побільшало саме тяжких хворих - кажуть медики. Самі ж вони працюють буквально на межі людських можливостей.

Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської Центральної міської клінічної лікарні:

На сьогоднішній день наші працівники стали хворіти значно більше ніж в попередні місця. Ми зараз будемо додатково добирати по договорах працівників для того, щоб забезпечити цілодобове чергування, це медичних сестер нам бракує, це лікарів реаніматологів, лікарів терапевтів і інфекціоністів.

Критична ситуація і в районах. Сім лікарень завантажені на сто відсотків. Тож влада заявила про розгортання додаткових ліжок на двісті п'ятдесят місць. На два тижні відправили на дистанційне навчання учнів п'ятих - одинадцятих класів та студентів. Також звернулася у МОЗ з проханням надати дозвіл на введення додаткових карантинних обмежень.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

Ми б хотіли знати коли епідситуація ускладнюється наскільки поступати із тими закладами які сьогодні вільно працюють і порушують протиепідемічні вимоги.

На Івано-Франківщину терміново відрядили головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Також на державному рівні планують вирішити проблему із доставкою пацієнтів до лікарень через снігопади, зокрема, і в інші області, де у медзакладах є вільні місця.