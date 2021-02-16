На Прикарпатті критично збільшилась кількість інфікованих на COVID-19 [ Редактировать ]
Ситуація на Прикарпатті настільки критична, що туди терміново виїжджає головний санітарний лікар України.
В регіоні серйозний спалах коронавірусу. Більшість лікарень заповнені майже на сто відсотків, а подекуди вільних місць просто немає. Приріст хворих у регіоні збільшився вдвічі.
Що там зараз відбувається? Мої колеги щойно повернулися з української ковідної передової.
Центральна міська лікарня. За останню добу заклад побив обласні рекорди за кількістю госпіталізованих. Майже вісімдесят нових пацієнтів з пневмоніями. Такого добового приросту, кажуть медики, вони не мали за весь час пандемії. В лікарні нині жодного вільного місця. Під палати переобладнують всі можливі приміщення.
Марія Бойко, начальник відділу охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:
Всі фізичні ліжка які тільки були в лікарні - нові, старі, ті де якісь були на списання йти, вони всі задіяні, на них всіх лежать пацієнти. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, кабінетах лікарів.
Загалом в стаціонарах Івано-Франківська нині більше півтисячі пацієнтів. Тож міська влада терміново розгорнула в перинатальному центрі ще вісімдесят ліжок. Шпиталізувати туди будуть лише пацієнтів, які не потребують кисню. Останні кілька тижнів побільшало саме тяжких хворих - кажуть медики. Самі ж вони працюють буквально на межі людських можливостей.
Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської Центральної міської клінічної лікарні:
На сьогоднішній день наші працівники стали хворіти значно більше ніж в попередні місця. Ми зараз будемо додатково добирати по договорах працівників для того, щоб забезпечити цілодобове чергування, це медичних сестер нам бракує, це лікарів реаніматологів, лікарів терапевтів і інфекціоністів.
Критична ситуація і в районах. Сім лікарень завантажені на сто відсотків. Тож влада заявила про розгортання додаткових ліжок на двісті п'ятдесят місць. На два тижні відправили на дистанційне навчання учнів п'ятих - одинадцятих класів та студентів. Також звернулася у МОЗ з проханням надати дозвіл на введення додаткових карантинних обмежень.
Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:
Ми б хотіли знати коли епідситуація ускладнюється наскільки поступати із тими закладами які сьогодні вільно працюють і порушують протиепідемічні вимоги.
На Івано-Франківщину терміново відрядили головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Також на державному рівні планують вирішити проблему із доставкою пацієнтів до лікарень через снігопади, зокрема, і в інші області, де у медзакладах є вільні місця.
по теме
І вже котрий тиждень поспіль в антилідерах за рівнем захворюваності на COVID - Прикарпаття. Кількість хворих в області щотижня зростає на 30 відсотків. Сьогодні там понад шістсот нових випадків
Хворіти на COVID-19 - заборонено. Такий наказ оприлюднили у містечку Оніфері на італійській Сардинії. Тамтешня очільниця пояснила, що місто фактично залишилося без лікаря, а знайти заміну не вдається
А поки епопея з вакцинацією триває, коронавірус не здає позицій. За останню добу - три тисячі нових хворих. Третину з них госпіталізували. А от одужало - удвічі більше, аніж заразилося
Майже 3,5 тисячі інфікованих коронавірусом додалося в Україні минулої доби. Понад дві тисячі ушпиталили. Померли - 163 людини
Лікарні - переповнені, багато важких пацієнтів, смертність - зростає. У чому причина?