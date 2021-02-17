Україна повертається до адаптивного карантину. Кольорові зони почнуть діяти з 24 лютого. Обмеження триватимуть як мінімум до кінця квітня. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Як і раніше, буде чотири рівні - зелений, жовтий, помаранчевий та червоний.

Жовтий рівень буде базовий для усієї країни. Тобто діятимуть ті обмеження, що і зараз. Навіть з деяким послабленням. Приміром, урядовці дозволили повернути футбольних фанатів на трибуни, а глядачів - у концертні зали. Щоправда, половина місць має бути вільна.

Ресторанам, кафе і барам - дозволять працювати на годину довше - до опівночі. А от помаранчевий та червоний рівень у регіоні вводитимуть, якщо буде збільшуватись кількість нових хворих та госпіталізованих.