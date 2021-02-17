Україна повертається до кольорового карантину [ Редактировать ]
Україна повертається до адаптивного карантину. Кольорові зони почнуть діяти з 24 лютого. Обмеження триватимуть як мінімум до кінця квітня. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Як і раніше, буде чотири рівні - зелений, жовтий, помаранчевий та червоний.
Жовтий рівень буде базовий для усієї країни. Тобто діятимуть ті обмеження, що і зараз. Навіть з деяким послабленням. Приміром, урядовці дозволили повернути футбольних фанатів на трибуни, а глядачів - у концертні зали. Щоправда, половина місць має бути вільна.
Ресторанам, кафе і барам - дозволять працювати на годину довше - до опівночі. А от помаранчевий та червоний рівень у регіоні вводитимуть, якщо буде збільшуватись кількість нових хворих та госпіталізованих.
Зараз вся логіка підкорена одному - це не допутсити колапсу в медичній системі, тобто при будь-якій загрозі колапсу медичної системи, тільки при цих умовах ми починаєм посилювати епідзаходи. На помаранчевому рівні місцеві ограни самоврядування можуть вводити додаткові обмежувальні заходи. Червоний рівень свідчитиме про повернення до тих обмежень, які ми вводили під час локдауну.
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