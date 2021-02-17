На Львівщині вагітну жінку везли до пологового на всюдиході [ Редактировать ]
До пологового на всюдиході! На Львівщині вагітну жінку до лікарні доправили за допомогою рятувальників. Доїхати до пацієнтки швидка не могла майже тиждень. Подекуди снігові замети на шляху до села сягали метрової висоти.
Через проблеми зі здоров'ям породіллю, а у неї це вже четверті пологи, медики вирішили госпіталізувати. Тож жінку разом із трьома дітьми - на всюдиході доправили із села до центральної лікарні.
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