20 мільярдів доларів на розробку нафтогазових ділянок в Україні планує виділити "Нафтогаз". Сім із них до 2025 року. У разі успішного проведення геологорозвідувальних робіт державна компанія планує збільшити свій "видобувний потенціал" щонайменше уп'ятеро. Інші економічні новини стисло огляне Кирило Воронко.

В Україні з початком року суттєво подорожчали продукти харчування. Зокрема значно - яйця, цукор, олія та крупи. Яйця до середини лютого піднялись у ціні на 63 відсотки, у порівнянні з минулим роком. Цукор на понад п'ятдесят відсотків.

Ціни на олію підскочили на 34 % за рік. А гречана, ячмінна, кукурудзяна і навіть горохова крупи зараз коштують на 40 відсотків більше, аніж торік. Наприклад, наразі вартість цукру у супермаркетах стартує від 22 гривень п'ятдесяти копійок, хоча ще восени було 16 гривень.

А десяток яєць дешевше, як за 35 гривень - не купити. Одна з основних причин здорожчання харчів в Україні, стабільне зростання цін на світовому ринку. Через посуху та коронавірусний локдаун.

* * *

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), анонсує підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії. З 1 квітня 2021 року, замість того, щоб сплачувати 293 гривні 93 копійки, за мегават-годину доведеться викласти майже 316 гривень 8 копійок.

* * *

Кабінет Міністрів підтримав рішення оформляти права через додаток "Дія". Відтепер українці зможуть замовляти та відновлювати водійські посвідчення через мобільний додаток. Або ж у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг. В разі непридатності, втрати, зміни особистих даних або після закінчення терміну, послугу можна замовити через додаток. Також було прийнято постанову про введення реєстрації нових автівок в автосалонах.

* * *

Комісія з регулювання азартних ігор надала дозвіл одинадцяти готелям на відкриття ігорних залів. Загалом на дозвіл подавалися 18 таких закладів з усієї України. Втім через не належно подані документи на право власності та неправильно оформлений технічний паспорт - семи готелям відмовили. Гральний бізнес в Україні дозволили з 14 липня.