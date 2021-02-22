На Дніпропетровщині за ремонт даху в одній зі шкіл заплатили 4,5 мільйони гривень, а покрівля досі тече. Після лютневих опадів затопило майже всі класи на другому поверсі. Мокрі стіни і на першому. Школу довелося закрити, а пів тисячі дітей перевести до іншого закладу. Які шанси учнів повернутися - з'ясовували наші кореспонденти.

Класи другої Новомосковської школи нагадують будівельний майданчик. Облущена стеля, обдерті шпалери - це наслідки лютневих опадів.

Марина Цвєткова, мати школяра Новомосковської школи №2:

Это класс моего ребенка, мы здесь учимся. Вот последний дождик, вздулись обои, все благополучненько так потекло. С той стороны даже мокрое пятно видно за шкафчиком. Вот такие последствия происходящего.

Парадокс у тому, кажуть батьки, що в листопаді тільки-но капітально відремонтували дах школи. З міського бюджету на це витратили чотири з половиною мільйони гривень. Та пішли перші сильні опади і дах знову не витримав. З покрівлі по стінах вода дісталась аж до класів першого поверху.

Євген Семенюк, заступник начальника Управління ЖКГ та капітального будівництва Новомосковської міської ради:

Підрядник негайно прийшов, обслідував той стан в якому знаходиться покрівля. Ті місця де проходять протікання. Були прийняті ним негайні міри по усуненню цих недоліків. Наразі більша частина з них уже усунута. Тепер проводяться поточні такі косметичні ремонти. Вони на це пішли з легкістю.

Гарік Мелікян, підрядник:

Там є оглядові вікна, а оглядові вікна, коли взимку топиться, їх треба трохи прочинити. Тому що знизу тепло, а з верху холодно - і утворюється конденсат. Зараз ми відчинили, ще раз все повіяли. Там все чисто, сухо.

На час ремонту 500 учнів перевели до іншої школи, потіснили молодші класи. Та батьки проти такої заміни.

Наталія Шурло, представниця батьківського комітету:

По санитарным нормам нормам там не оборудованы даже кабинки, которые для младшей школы, а ютятся теперь старшеклассники. У них уроки по 35 минут. Родители против того, потому что детям не даются полноценное обучения.

В управлінні освіти і батьків, і дітей просять почекати. Мовляв, зараз для дітей обрали найоптимальніший варіант. Інакше навчальний процес взагалі треба зупиняти.

Ірина Рябоконь, начальниця управління освіти Новомосковської міської ради:

Поки не настане той момент, коли ми будемо стовідсотково мати розуміння, що дітям абсолютно нічого не загрожує - їхньою життю і здоров'ю. Рішення про повернення дітей у старшу школу не буде прийнято. Наразі проводиться інструментальне обстеження приміщення.

Завершити косметичний ремонт у класах планують вже наступного тижня. Усі витрати взяв на себе підрядник.