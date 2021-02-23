Спалах коронавірусу на Івано-Франківщині спричинив наплив туристів, зокрема, й на гірськолижні курорти. Так вважають у МОЗі. Упродовж майже двох тижнів в регіоні фіксують найбільшу кількість нових інфікувань COVID-19.

Нині там вщерть заповнені стаціонари, а напередодні в області розгорнули мобільний шпиталь на 120 місць. У регіоні запровадили "червону зону" карантину: закрили розважальні заклади, бари, ресторани і лижні курорти. Жанна Дутчак продовжить.

Городенківська райлікарня. Як і в решті медзакладів Прикарпаття - тут вже захлинаються від напливу ковідних хворих. На 120 ліжок - 128 пацієнтів. І ця кількість вже другий тиждень невпинно зростає. Впродовж вихідних захворіли ще й шестеро медиків. І вперше за весь період пандемії в лікарню почали привозити і тяжких кисневозалежних дітей.

Олег Потурнак, заступник головного лікаря Городенківської центральної райлікарні:

На сьогоднішній день у нас є 10 дітей, четверо позитивних. Наймолодша дитина - це півтора місяця. А так вік коливається від півтора - до 9 рочків. Четверо позитивних дітей, кисневозалежних. Діти були, але приходили без ускладнень, в легкому, середньому стані.

Побільшало тяжких форм і серед дорослих. Практично всі пацієнти тут на кисневій підтримці. Медики кажуть: таких серйозних ускладнень, як зараз - не було від початку пандемії.

Олег Потурнак, заступник головного лікаря Городенківської центральної райлікарні:

За цей період вірус пройшов мутації, і мабуть що йдуть зовсім інші форми вірусу, ніж ми мали на початку цієї пандемії. Практично всі хворі є кисневозалежні. Тільки ті, які поступають перша-другу доба максимум до двох діб і хворі стають кисневозалежні.

І сьогодні ж на Прикарпатті відкрили мобільний госпіталь. Його планували зібрати за дев'ять днів, а вклалися в два - привезли все необхідне з Києва минулої п'ятниці. Рятувальники працювали в три зміни, тож вже встановили 30 наметів на подвір'ї Богородчаснької райлікарні. Тут є приймальне відділення, блок інтенсивної терапії, та власне палати для пацієнтів на 120 ліжок з індивідуальним кисневим концентратором.

Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації:

Зараз 24 палати змонтовані з ліжками, продезінфіковані, і зачинені. Цей модуль, він розгорнутий як резервний. Бай Боже нам усім, щоб ми не дійшли до того, щоб тут ми могли його використовувати. Але, якщо епідситуація, не дай Боже, перейде ту межу і коли в нас не буде де класти, тут, в цьому Богородчанському районі, і не буде інших профільних стаціонарів, - тоді ми будемо їх ставити в мобільний госпіталь.

По всій області відсьогодні діє карантин "червоного рівня". Як його дотримуються в районах - ми перевірили. Це місто Городенка. Тут більшість закладів харчування нині або закриті, або працюють "на виніс". Але є і такі, хто про заборони, запевняють, й не чули.

Добрий день? А ви сьогодні працюєте? - Так. - Ми з телеканалу "Інтер". Знаємо що мають бути зачинені всі кафе. - Нам нічого ще не казали. - То ви працюєте сьогодні? - Ну, так.

Рух на дорогах області з суботи обмежений. Карантинні блок-пости встановили біля шістнадцяти населених пунктів - там де найбільше хворих. Зокрема, п'ять - на в'їздах до Івано-Франківська. На кожному працюють поліцейські спільно з рятувальниками та нацгвардійцями. Є там і медики - студенти, які погодилися чергувати на волонтерських засадах.

Владислав, студент 2 курсу інтернатури Івано-Франківського національного медичного університету:

Нам повідомили, що є можливість бути волонтерами, допомогти. І хто хотів - ті зголосилися. Нас зібрали в обласній державній адміністрації.

Зупиняють поліцейські не всіх. У пріоритеті рейсові автобуси, та вибірково легковики.

Олег Вільчак, дільничний офіцер поліції:

Медичний працівник робить температурний скриніг. Подекуди у громадян спостерігається підвищена температура. Даним громадянам рекомендовано звернутися в медичний заклад, якщо громадяни потребують - то ми викликаємо карету швидкої допомоги.

І вже завтра має відбутися чергове засідання державної комісії з техногенно-екологічної, на якому мають ухвалити додаткові карантинні обмеження, які відповідають "червоному рівню".