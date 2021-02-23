В Україні закінчилися запаси вакцини БЦЖ [ Редактировать ]
В Україні вже місяць дітям не роблять щеплення проти туберкульозу. Вакцина БЦЖ в деяких регіонах закінчилася ще наприкінці січня. Крім того, у багатьох медзакладах порожні холодильники для ліків проти гепатиту - це ті вакцини, від яких рідко відмовлялися батьки.
Тож чому так виходить: держава закликає вакцинуватися, та не може забезпечити навіть елементарними препаратами?
Світлана Грицищин, медсестра Ужгородського пологового будинку:
Тут у нас кімната БЦЖ, тут зберігаємо вакцину.
У холодильниках кабінету щеплень Ужгородського пологового - порожні полиці.
Світлана Грицищин, медсестра Ужгородського пологового будинку:
Будь ласка, холодильник БЦЖ - пусто. Гепатит - також у нас закінчилася вакцина. Холодильник - будь ласка.
Останнє щеплення БЦЖ тут зробили ще 26 січня. Проти гепатиту - минулого тижня.
Йосип Бугір, лікар-неонатолог Ужгородського пологового будинку:
Коли буде - конкретних обіцянок немає. Коли у нас кінчається, ми завжди пишемо звернення. Зазвичай, зразу є реакція і ще не встигає старе закінчитися - ми маємо нові. Але знаю, що це проблема не лише у нашому місті.
Відколи закінчилися препарати для щеплень, з пологового виписали майже три сотні малюків. Серед них і Тимофій.
Ми дочекаємося вакцини, ти в нас будеш здоровий, як і всі. Правда?
За нормами, від БЦЖ вакцинують на 48 годині життя. Відтермінувати можна до двох місяців після народження. Тетяна та Петро шукали вакцину навіть у приватних клініках, однак і там її немає.
Петро та Тетяна, жителі Ужгорода:
Напевно некомпетентність якихсь керуючих органів, які б тим мали займатися. Неправильна робота. - Я думаю, що така вакцина обов'язково повинна бути, тим більше ці нові віруси.
Проблеми з вакцинами є не лише в Ужгороді, - кажуть медики. Ми звернулися за роз'ясненням до МОЗ - нам надіслали письмову відповідь, що проблема виникла через несвоєчасне надання виробником пакету документів для реєстрації препарату в Україні.
У жовтні-грудні 2020 року постачальником повідомлялось, що вакцини, у т. ч. БЦЖ, будуть поставлені вчасно (січень 2021 року) і жодних затримок не повинно бути. Вже у січні постачальник заявив про неможливість поставки в зв'язку із закінченням терміну реєстрації вакцини БЦЖ в Україні.
Закупівельною організацією, яка має постачати протитуберкульозні препарати до України є UNICEF.
Лотта Сильвандер, голова представництва UNICEF в Україні:
Ми проводимо закупівлі для Міністерства охорони здоров'я на його запит. Ми купуємо не на гроші UNICEF, а коштом бюджету Міністерства, який залежить від року та інших чинників. Якщо нас попросять, нададуть кошти і підготують усі документи вакцини проти туберкульозу - UNICEF закупить і доправить дуже швидко.
Востаннє проблеми з постачанням вакцини БЦЖ були в Україні п'ять років тому. Фтизіатри Закарпаття кажуть, тоді дефіцит негативно вплинув на показники захворюваності в області.
Василь Скрип, генеральний директор Закарпатського Центру легеневих хвороб:
Проблема, звичайно, буде. І чим довше не буде вакцина БЦЖ, тим більша буде проблема. Ми чекаємо при відсутності вакцини збільшення хворих на туберкульоз серед дітей, а саме основне - збільшення генералізованих форм туберкульозу, які, як правило, приводять до смерті.
Коли з'являться ці препарати в Україні, наразі спрогнозувати складно. Медики сподіваються, що чиновники розв'яжуть це питання у найближчі два місяці.
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