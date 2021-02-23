Суд дав Сергію Стерненку 7 років тюрми за викрадення і катування людини

Сім років і три місяці тюрми. Сьогодні суд виніс вирок в одній зі справ Сергія Стерненка - колишнього лідера одеського Правого сектора. Його та спільника визнали винними у викраденні та катуванні людини.

Після оголошення вердикту прибічники Стерненка заблокували Приморський суд в Одесі, щоб не дозволити відвезти активіста у СІЗО. Сталися сутички.

Димові шашки, петарди та живий ланцюг. Це кульмінація сьогоднішніх подій біля Приморського райсуду Одеси. Дізнавшись, що Сергієві Стерненку оголошено обвинувальний вирок, його соратники заблокували ворота, щоб поліція не змогла вивезти активіста з установи.

Утім, правоохоронцям таки вдалося доправити Стерненка до слідчого ізолятора. Там він перебуватиме принаймні до оскарження вироку. А вирок такий: сім років і три місяці в'язниці із конфіскацією половини майна. За викрадення та побиття людини. Одразу після засідання Стерненкові наділи кайданки.

Віктор Попревич, суддя Приморського райсуду Одеси:

Строки відбування покарання Стерненка Сергія В'ячеславовича рахувати з моменту фактичного затримання по вказаному кримінальному провадженню - тобто, з 23 лютого 2021 року.

Такий самий вирок сьогодні отримав і товариш Стерненка - Руслан Демчук. Прокуратура вважає: у 2015 році чоловіки викрали Сергія Щербича (депутата Комінтернівського району Одещині), били його та застосували зброю. Сам Стерненко своєї провини не визнає.

Сергій Стерненко, обвинувачений:

Це вирок не мені, це вирок тим тваринам, які організовують політично вмотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються!

Цей суд далеко не перший у біографії Стерненка. Ці кадри - за червень 2020 року. Тоді його помістити під домашній арешт - і це було рішення в іншій справі, пов'язаній зі смертю людини.

Ще у 2018 році на Стерненка, колишнього лідера одеського "Правого Сектору", здійснили три замахи. Під час останнього стався конфлікт між ним та двома чоловіками. Стерненко стверджує, що вони на нього напали, а він - оборонявся та смертельно поранив одного з них ножем. Хлопець - помер.

Прокуратура підозрює Сергія Стерненка в умисному вбивстві, сам він наполягає на самозахисті.

Знаєте, що я вам скажу? (починає рвати ухвалу суду).

Минулого літа рішення суду у справі Стерненка теж викликало бурхливу реакцію. А сам він - демонстративно порвав ухвалу суду.

Слідство у тій справі триває і досі.

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Вуличні акції через вирок Стерненку перемістилися у Київ. близько 300 людей зібралося на вулиці Банковій під Офісом Президента.