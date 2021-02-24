У Франції розробили датчик для виявлення COVID-19 [ Редактировать ]
Тест на COVID-19 за допомогою смартфона. Французькі науковці розробили датчик, який виявляє коронавірус, а результат - виводить на мобільний. Користувач має сам зробити мазок у носі й покласти смужку на пристрій.
Він містить білки, які реагують на так звані шпичаки коронавірусу. Сенсор під'єднується до телефона і за 10 хвилин результат на екрані. У 90 відсотках випадків він збігається з даними ПЛР-тестів.
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