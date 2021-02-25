Повідомлення про отруєння собак у столиці ширяться соцмережами. У Гідропарку з різницею в кілька днів померло три тварини.

Зоозахисники та власники чотирилапих підозрюють, що собак отруїли доґхантери. Марія Кагал шукала правду.

Людмила вже 16 років дбає про безпритульних тварин у столичному Гідропарку. Щодня, особливо в зимові морози, приносить теплу їжу та воду. За стільки років уже не вперше спостерігає наслідки отруєння собак.

Людмила Іванченко, волонтерка:

У меня на глазах, на глазах у многих людей погибала собачка Ричи, которая, были свидетелями многие люди, это было жесточайшее зрелище средь белого дня, как она ужасно умирала в судорогах, в муках.

Соцмережі рясніють повідомленнями про отруєння в різних районах Києва. Зоозахисники написали заяву в поліцію, а два тіла загиблих собак передали на експертизу в Зоодопомогу - службу, що відповідає, зокрема, за регулювання чисельності безпритульних тварин.

Після обстеження там заявили: собаки померли не від отруєння, а від звичайної інфекції. Поліція справу закрила. Та від отруєнь страждають і хатні собаки. Міккі - грайливий, здоровий пес. Регулярні перевірки у ветеринарів та ідеальні аналізи крові. Аж раптом...

Інна, власниця загиблого собаки:

Пришла домой сестра с выгулки с ним, ему стало очень плохо резко, открылось кровотечение. Его сразу же отнесли в вет клинику, сказали, что скорее всего он сьел таблетку на улице - отраву крысиного яда.

Уже після смерті Міккі жінка почала помічати, що майже вся доріжка біля дитячого майданчика вкрита рожевим снігом. Його залишки з ароматом полуниці видніються й досі. Волонтери нині саме збирають зразки й передають на експертизу. Ветеринари ж кажуть - отруєння і раніше було найчастішою причиною звернень до клініки.

Аліна Клименко, ветеринарка:

Найбільш часто пацієнти потрапляють з отруєнням ізоніазидом - це антибактеріальний препарат, який використовується у людей для лікування туберкульозу. Також дуже часто поступають пацієнти з отруєнням родентицидами, які використовуються для травлі гризунів.

Отруєння ізоніазидом супроводжується судорогами. Отруєння родентицидами супроводжується кровотечами. Також при отруєнні може бути блювота та діарея.

Остаточно розібратися в ситуації допоможуть результати експертизи. А поки що в разі симптомів отруєння у тварин, як-от: кровотеча, блювота, діарея чи судоми - лікарі радять якнайшвидше звертатися до ветеринарної клініки, щоб не втратити час.