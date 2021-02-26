В период с 26 февраля по 1 марта из-за таяния снегов и подъема уровня воды в реках в некоторых районах Волынской и Ривненской областей возможно затопление территорий. Спасатели объявили "желтый" уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Отмечается, что на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями, зафиксированными по состоянию на 8:00 25 февраля.

По данным спасателей, из-за ослабления ледового покрова возможен выход воды на пойму в Старовыжевском районе. Также существует вероятность дальнейшего затопления пойменных территорий в Ратновском, Любешовском районах Волынской области и Заречнянском районе Ривненской области.

"В селе Подгорье Ратновского района Волынской области ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков (уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Украину идет "аномальное" потепление. Также мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. В Украине ожидается большое количество осадков в виде дождей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.