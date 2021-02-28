Політичною називає свою справу й одесит Сергій Стерненко. Хоча, якщо вірити правоохоронцям, політика в розслідуваннях не фігурує. Колишнього активіста "Правого сектору" підозрюють у збуті наркотиків та умисному вбивстві. А реальний термін - 7 років із конфіскацією половини майна, він отримав за викрадення й катування людини!

То хто такий Сергій Стерненко? І чому на його підтримку влаштовують мітинги в багатьох містах України? Олексій Пшемиський розповість.

Крики, бійки та спалені шоломи поліцейських. Протестувальники намагаються прорвати кордони правоохоронців біля Офісу Президента. У бік нацгвардійців летять димові шашки. У натовпі розпилюють сльозогінний газ. У хід іде навіть сніг.

Постраждалі з обох сторін. Десятки протестувальників затримані.

Так пройшла акція протесту на Банковій у вівторок. Люди вимагали звільнити колишнього активіста "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Мене, як небайдужого громадянина, дуже турбує вибірковість правосуддя, яке відбувається зараз. Дуже багато справ відкривається проти українських активістів, українських патріотів.

За кілька годин до подій у центрі столиці Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту - 7 років і 3 місяці позбавлення волі.

Віктор Попревич, суддя Приморського райсуду Одеси:

Строки відбування покарання Стерненка Сергія В'ячеславовича рахувати з моменту фактичного затримання по вказаному кримінальному провадженню, тобто з двадцять третього лютого дві тисячі двадцять першого року.

Тож хто такий Сергій Стерненко? І чому одні вважають його героєм, а інші - злочинцем?

Тоді ще 18 річний житель Одещини Сергій Стерненко брав активну участь у подіях Революції Гідності. До цього, як він саме каже, політикою не цікавився, займався розкруткою груп у соцмережах. Був на Майдані під час збройного протистояння в лютому 2014. Після революції, вже як активіст "Правого сектору", боровся з розповсюдженням наркотиків та сепаратизмом в Одеській області. Вирок Стерненку стосується подій 2015.

Тоді, як установив суд, він разом із товаришем Русланом Демчуком та групою невідомих викрали та катували депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, члена проросійської партії "Родіна". Ось як події описує постраждалий.

Сергій Щербич, колишній депутат Комінтернівської райради:

Пытали меня и говорили, что я должен сложить полномочия депутата что такой как я не могу быть депутатом. При этом использовали пласкогубцы, крутили мне пальцы, били по коленным чашечкам. Использовали пистолет, стреляли возле головы, стреляли возле моего уха так, что я терял сознание.

Під час обшуків у Стерненка знайшли травматичну зброю. А його місцеперебування разом із постраждалим начебто підтвердили дані від оператора мобільного зв'язку. Саме на цьому і ґрунтується вирок.

Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури:

Це незаконне зберігання вогнепальної зброї, викрадення та позбавлення волі людини та розбійний напад.

Та на думку захисту, обвинувачення не витримує жодної критики. Бо свідків, які б бачили, як Стерненко викрав Щербича, немає, окрім самого постраждалого. Лише сусідка, яка помітила силуети людей у машині й чула крики.

За словами адвокатів, не провели й належну експертизу зброї. До того ж, не встановлена участь у подіях інших фігурантів, окрім Стерненка й Демчука, який теж отримав вирок.

Сергій Стерненко, колишній керівник "Правого сектору" в Одесі:

Це вирок не мені, це вирок тим тваринам, які організовують політично вмотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються!

Справа про викрадення лише одна з трьох, де головним фігурантом є Сергій Стерненко. І єдина доведена до вироку. Стерненка також підозрюють у нелегальному збуті наркотиків через інтернет. Та найгучніша історія сталась у 2018. Тоді активіст пережив два напади.

Кілька разів був поранений. Під час третього ймовірного нападу Стерненко вбив колишнього десантника Івана Кузнєцова. Ще до приїзду швидкої активіст почав стрімити в інтернет, розповідаючи про те, що сталося, прямо біля чоловіка, який стікав кров'ю.

Ось лежить нападник, я застосував самооборону, ви бачите його пораненим.

Я ще іду знає і бачу два силуети і кажу, шо це за дві тені ну і дістав ніж про всяк випадок ну і вони проходять повз мене і на мене пригають.

Але вже на ранок Стерненко заперечив, що мав ножа.

Я побачив що хтось із них махає ножем, встиг виставити ліву руку назустріч, я цією рукою встиг перехопити відібрати ніж і забрати в нападників. Я от зараз вже це аналізуючи все пригадую ці події ось так, можливо тоді щось сказав у шоковому стані.

Ніж на місці подій знайшли лише один. Чий він і хто першим завдав удару - ключові питання цього розслідування, що триває вже третій рік.

Та для людей, які в суботу вже вдруге вийшли на Банкову, ключовим питанням стали не результати розслідування, а довіра до українських судів.

Ярема, протестувальник:

Судової реформи не має, і попередній Президент і цей Президент сказали, що вона буде, і в цього Президента є усі можливості, щоб її зробити, у Верховній Раді вже є рік законопроєкти, які можуть це поміняти, це питання політичної волі, і я впевнений, що більшість людей сюди прийшли не за якісь прізвища.

Марія, протестувальниця:

Ми за волю за свободу, непотрібно це терпіти, якщо молодь вийде - це головна опора, головна наша ціль це бути вільними громадянами, не терпіти це свавілля.

Сам Сергій Стерненко чекатиме на апеляцію. А учасники акцій протесту обіцяють за тиждень знову вийти на вулиці.