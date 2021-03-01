Німецьких артистів помістили у бульбашки і випустили на сцену [ Редактировать ]
Мистецтво епохи коронавірусу. Німецький художник зробив фотосесії для артистів Штутгарта, помістивши їх у поліетиленові бульбашки. У чому полягав мистецький задум - дізнавалася Ольга Жидецька.
На сцені Штутгартського балету незвичайне видовище. Танцівники в сценічних костюмах вбираються ще й у прозорі поліетиленові кулі, які накачують повітрям. Сьогодні свої па вони виконуватимуть саме так. Для фотосесії німецького художника Флоріана Менерта. Пронизливий проєкт називається "Соціально дистанційовані". І надихнула на його створення - пандемія.
Флоріан Менерт, художник:
Звісно, я хотів привернути увагу до головної проблеми - соціальної дистанції. Я запитав себе, як зобразити ізоляцію? І подумав - ми всі певною мірою ізольовані й перебуваємо у власній бульбашці, з якої не можемо вибратися.
І справді, артисти, які зображають класичні сцени з відомих вистав, у прозорих оболонках здаються безпорадними, вразливими і самотніми. Сам митець вражений таким ефектом. Каже, проєкт виявився складним і психологічно, і технічно.
Флоріан Менерт, художник:
Щоб усе це втілити, потрібна дуже велика команда. Якщо людина перебуває в такій герметичній бульбашці - у нас є лише 10-15 хвилин. Бо виділяється тепло, я вже не кажу про нестачу повітря.
Та найскладнішим митець називає cпільну роботу зі Штутгартським оркестром філармонії. Тоді одночасно в бульбашках перебували 13 музикантів. Попри всі складнощі, вони мали ще й злагоджено виконувати свої музичні партії. І віртуози впоралися з непростим завданням на відмінно.
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