На окупований Донбас прибули російські снайпери [ Редактировать ]
На тимчасово окупованих територіях України на Донеччині постійно перебуває приблизно півсотні російських снайперів, - про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
За їхніми даними, мета стрільців - відпрацьовувати найважливіші завдання та вдосконалювати бойовий досвід. Крім того, з 2016 року штатні снайпери з'явилися в угрупованнях бойовиків - ці підрозділи налічують до півтисячі бійців, "навчають" їх інструктори з Росії.
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