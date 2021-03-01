На тимчасово окупованих територіях України на Донеччині постійно перебуває приблизно півсотні російських снайперів, - про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За їхніми даними, мета стрільців - відпрацьовувати найважливіші завдання та вдосконалювати бойовий досвід. Крім того, з 2016 року штатні снайпери з'явилися в угрупованнях бойовиків - ці підрозділи налічують до півтисячі бійців, "навчають" їх інструктори з Росії.