США готує новий пакет допомоги для України [ Редактировать ]
США готує новий пакет військової допомоги для України на 125 мільйонів доларів. У цю суму входить підготовка, оснащення та інструктаж для допомоги українським військовим у захисті кордонів, а також для поліпшення оперативної сумісності з НАТО.
Крім того, Вашингтон передасть два патрульних катери, додаткові контрартилерійські радари і тактичне обладнання. Ще 150 мільйонів доларів Київ отримає після того, як підтвердить, що досяг значного прогресу в ключових оборонних реформах.
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