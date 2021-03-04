Известная американская модель Кайли Дженнер похвасталась формами в купальнике. Соответсвующее фото она показала на своей странице в Instagram.

Так, в кадре звезда позирует в зеленом бикини с разводами, а также в такой же юбке с завязкой сбоку. Золотые украшения и солнцезащитные очки дополнили эффектный образ модели.

Пользователи сети отреагировали на публикацию модели множеством лайков и восторженных комментариев.

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