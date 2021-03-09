Двох тяжко поранених бійців привезли з передової до лікарні імені Мечникова у Дніпрі. В одного поранення ноги, його стан задовільний. А іншому снайпер поцілив у голову. Куля пройшла навиліт. Нейрохірурги видалили з мозку уламки кісток та пошкоджені ділянки.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:

У нього паралізовано одна частина тіла, але все зроблено для того, щоб не було більш тяжких ускладнень. Мовні центри, які знаходяться у тій півкулі, яка пошкоджена поки сильно не травмовані і в нього зберігається мова. Він розуміє те, що йому кажуть. Виконує команди. Ми дуже раді цьому.