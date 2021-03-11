У Києві викрили посадовця-хабарника [ Редактировать ]
У Києві на хабарі викрили заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук. За винагороду він обіцяв підприємцю надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки, розташованого у середмісті столиці.
Потім винаймач мав би ще додатково сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально. Оперативники СБУ затримали посадовця у робочому кабінеті під час отримання грошей.
по теме
Столичні правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Злочин стався напередодні вночі у Дарницькому районі. На проспекті Бажана перехожі знайшли тіло жінки із численними ножовими пораненнями
Хабар на мільйон гривень. На Тернопільщині викрили чиновника податкової, який вимагав гроші в підприємців. Натомість обіцяв зменшити штрафи та кількість перевірок
З України намагалися вивезти за кордон антикваріату на мільйон доларів. Контрабандою займалося злочинне угруповання
Фіксований "тариф" мав сплатити кожен курсант, аби гарантовано піднятися в небо - навіть успішність і високий рейтинг майбутнього пілота не бралися до уваги
Хочеш працювати лікарем - плати! Попри те, що в Україні бракує медиків, влаштуватися на роботу в лікарню, як виявилося, - складно!