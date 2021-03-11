У Києві на хабарі викрили заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук. За винагороду він обіцяв підприємцю надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки, розташованого у середмісті столиці.

Потім винаймач мав би ще додатково сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально. Оперативники СБУ затримали посадовця у робочому кабінеті під час отримання грошей.