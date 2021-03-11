В Україні викрили злочинців, які незаконно видавали дозволи на зброю. Їх очолював один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції. Також до злочинної групи входили обласні працівники дозвільної системи та власники магазинів зброї.

За 5-10 тисяч гривень вони видавали дозволи на придбання та зберігання зброї різного типу та продовження терміну їхньої дії. Слідство встановило вже 800 таких фактів, ще 2 тисячі - перевіряють.