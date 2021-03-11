Трагедія на Запоріжжі. У селищі Кам'янка-Дніпровська, в холодному будинку, без опалення та електропостачання, помер п'ятимісячний хлопчик. У поліції підозрюють, що малюк міг просто замерзнути.

Брудна постіль, коробка печива, кухлі для пива та пляшка шампанського - це перше, що впадає у вічі, коли заходиш до хати, яку винайняла в Кам'янці-Дніпровській жителька сусіднього Енергодара. 28-річна жінка мешкала тут із двома дітьми - дворічною донькою та п'ятимісячним сином.

Вечером спать их положила, пошла к соседке. Она меня выравнивала, красила. - Що ви у сусідки робили? - Красилась.

Та сусідка розповідає: вони не лише "наводили марафет".

Олена, сусідка:

Два раза она приходила к нам. Ну, выпивали чуть-чуть. Вчера она пришла, взяли две, три "двушки" пива, выпили и она пошла домой.

Зі слів матері-одиначки, вдома її не було кілька годин.

- У хаті опалення було вчора? - Трошки було. - Трошки ці скільки? - Ну, полчасика где-то протопила. - У вас вугілля, що у вас було? - Дрова рубаю, веточки.

Жінка каже, вночі погодувала сина й лягла відпочивати. А вже над ранок побачила, що хлопчик не дихає. "Швидка", яка приїхала на виклик, констатувала смерть дитини.

Ольга Зінченко, керівник відділу ювенальної превенції ГУ Нацполіції в Запорізькій області:

Матір дитини на теперішній час проживає ще з дворічною донькою. Умови проживання матері та дітей вкрай антисанітарні - у будинку відсутнє електропостачання, та опалення.

Припускають, що дитина могла просто замерзнути в холодній хаті.

- Скільки вас не було вчора часу вдома? - Ну, я ж говорю, часа два - два с половиной. - І діти були самі вдома? - Спали.

Остаточну причину смерті назвуть після експертизи. Дівчинка зараз на обстеженні в лікарні. Її подальшу долю визначить служба у справах дітей. Проти матері порушено справу за статтею "умисне вбивство".