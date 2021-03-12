У Чернівецькій області затримали 21-річного хлопця, який продавав в інтернеті власноруч виготовлену зброю. Під час трусу в нього вилучили три пістолети, набої, і обладнання.

Правоохоронці встановили факти продажу зброї до Дніпропетровської області. Причетність до інших схожих правопорушень - з'ясовують. Хлопець під домашнім арештом, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Ростислав Горбач, в. о. начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області: