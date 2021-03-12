Поліція Чернівецької області затримала торговця зброєю [ Редактировать ]
У Чернівецькій області затримали 21-річного хлопця, який продавав в інтернеті власноруч виготовлену зброю. Під час трусу в нього вилучили три пістолети, набої, і обладнання.
Правоохоронці встановили факти продажу зброї до Дніпропетровської області. Причетність до інших схожих правопорушень - з'ясовують. Хлопець під домашнім арештом, йому загрожує до семи років ув'язнення.
Ростислав Горбач, в. о. начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:
Юнак налагодив таку схему таким чином. Він добував стартові пістолети і за допомогою підручних засобів та кустарним виробництвом перероблював канал ствола, після чого пістолет мав змогу стріляти набоями травматичної дії.
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