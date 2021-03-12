В Івано-Франківську від ускладнень коронавірусу померла вагітна. Жінці було 32 роки. Відомо, що життя дитини обірвалося ще в лоні - через нестачу кисню. А за кілька днів померла і мати.

Це вже третій випадок у місті від початку пандемії. Перші два сталися торік у квітні. Тоді не вижили 35 та 37-річні породіллі. Дітей врятувати вдалося.

Тож медики вкотре нагадують: COVID-19 вкрай підступна хвороба, яка не щадить нікого.