В Івано-Франківську від коронавірусу померла вагітна жінка [ Редактировать ]
В Івано-Франківську від ускладнень коронавірусу померла вагітна. Жінці було 32 роки. Відомо, що життя дитини обірвалося ще в лоні - через нестачу кисню. А за кілька днів померла і мати.
Це вже третій випадок у місті від початку пандемії. Перші два сталися торік у квітні. Тоді не вижили 35 та 37-річні породіллі. Дітей врятувати вдалося.
Тож медики вкотре нагадують: COVID-19 вкрай підступна хвороба, яка не щадить нікого.
по теме
Дівчинку живою з води витягли рибалки, а от хлопчика врятувати не вдалося - як і чому сталася трагедія?
У селищі Кам'янка-Дніпровська, в холодному будинку, без опалення та електропостачання, помер п'ятимісячний хлопчик
Майже годину медики намагалися врятувати дитині життя, проте марно
У Києві дівчинка та хлопчик в різних районах випали з вікон багатоповерхівок, а у Рівному хлопчика ледве не довели до самогубства - хто винен у цих трагедіях і чи можна було цьому запобігти?
VIP-палати, де пацієнти лежать без сусідів, а також місця, де хворих кладуть за гроші - для перевірки створили спецкомісію, до якої залучили окрім профільних фахівців, ще й представників СБУ та поліції