Українського бійця поранили російські найманці на Донбасі [ Редактировать ]
Одного українського бійця поранили російські найманці напередодні. Його стан - стабільний.
Загалом минулої доби зафіксували 13 обстрілів. Гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного, Луганського, Гнутового, Пісків і селища Троїцьке. Біля Катеринівки відкривали вогонь ще й з протитанкового ракетного комплексу. У штабі ООС зазначили: зростає кількість саме прицільних обстрілів з боку ворога.
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