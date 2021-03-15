Нідерланди та Ірландія тимчасово припинили використання вакцини Astrazeneca після нових повідомлень про тромби у людей, які її отримали.

В суботу у Норвегії від ускладнень після щеплення померла одна людина, іще трьох довелося доправити до лікарень. Раніше схожі випадки зафіксували в Австрії та Данії.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів розширили список побічних ефектів препарату Astrazeneca. Додали можливість алергічної, зокрема анафілактичної реакції.