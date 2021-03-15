У Washington Post зазначають: ця ситуація турбує не тільки Вашингтон, а й союзників США

Чому Джо Байден і досі не поговорив із Володимиром Зеленським? Причини зволікання із дзвінком - дізналися журналісти авторитетної газети Washington Post.

Видання запевняє: затримка свідома. І в такий спосіб адміністрація США хоче підштовхнути президента Зеленського до активнішої боротьби з корупцією.

Мовляв, коли той прийшов до влади обіцяв боротися з олігархами і проблемами в судах, але потім змінив вектор політики.

У Washington Post зазначають: ця ситуація турбує не тільки Вашингтон, а й союзників США. І відсутність контакту між двома президентами пропонують розглядати як виважений політичний сигнал з боку Сполучених Штатів.