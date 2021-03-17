Кількість смертей від COVID-19 в Україні дедалі зростає. За минулу добу 289 летальних випадків, це найбільше від початку пандемії, - повідомили в МОЗ.

Загалом, напередодні - 11 833 інфікування. Одужали майже 6 тисяч пацієнтів. Найбільше людей захворіли у Києві, на Львівщині та Одещині.