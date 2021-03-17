В Україні вакцинувалися 70 тисяч людей [ Редактировать ]
А ще порятунком від локдауну може стати... імунізація. За минулу добу щеплення отримали не повні 10 тисяч українців, а загалом вакцинованих уже понад 70 тисяч. І сьогодні першому пацієнтові вкололи другу дозу "Ковішилду". Це на 21 день від початку кампанії.
Щоправда, так пощастить тепер не всім. Мінохорони здоров'я збільшило часовий проміжок між введенням першої і другої ін'єкції до 90 днів. Такі рекомендації оголосили і в інших країнах, де вакцинують препаратом "Астразенека".
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